Негода в Україні: на дорогах шести областей обмежено рух транспорту

На дорогах шести областей України станом на 18.00 через негоду діють обмеження на рух транспорту.

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Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції.

«У зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях України введені обмеження для руху транспорту», - сказано у повідомленні.

Так, на Одещині обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Також на а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) заборонено рух для всіх видів транспорту.

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Крім того, з 18.00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Арцизського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів.

У Кіровоградській області з 15.00 заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

У Миколаївській області обмежено рух для всіх видів транспорту на дорогах загального користування, у Черкаській - обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту.

На Херсонщині обмежено рух вантажівок на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

У Дніпропетровській області рух всіх видів транспорту обмежено на дорогах:

Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю);

Р-74 П’ятихатки-Кривий Ріг-Широке від Кривого Рогу до Широкого.