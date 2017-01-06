В аеропорту "Бориспіль" попереджають про затримки на внутрішніх рейсах через негоду
19:51, 06 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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В аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.
Погодні зміни ретельно відстежуються, зазначили в прес-службі / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.
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"Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на он-лайн табло аеропорту ", - повідомили в прес-службі аеропорту.
Як відомо,у міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду скасовано всі рейси.
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