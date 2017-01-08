На дорогах п’яти областей України введено обмеження автомобільного руху - ДСНС

Разом з тим у прес-службі ДСНС зауважили, що станом на 7.00 автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає.

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У відомстві додали, що станом на ранок 8 січня ліквідовано 13 автомобільних заторів у 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів.

«Для забезпечення руху транспорту на автодорогах України залучено 1617 одиниць техніки та 2649 чоловік, з яких від «Укравтодору» — 1361 одиниць техніки та 1752 людини. Від ДСНС України — 256 одиниць техніки та 897 чоловік особового складу», - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду було закрито рух по всіх дорогах, крім траси Одеса-Київ.