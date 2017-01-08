Негода в Україні: ситуація на дорогах контрольована, заторів немає - ДСНС
14:33, 08 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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Станом на 13.00 ситуація на дорогах державного та регіонального значення в Україні контрольована, заторів немає.
У ДСНС заявили, що ситуація на дорогах контрольована / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадується, що минулої доби ліквідовано 13 заторів в 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів. Людей які отримали обмороження під час заторів, немає.
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Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2 тис. 178 одиниць техніки та 2 тис. 827 осіб від «Укравтодору» та ДСНС.
Рятувальники вивільнили зі снігових заметів 1 тис. 046 автомобілів (8 січня – 121 автомобіль), в яких перебувало 2 тис. 736 осіб (8 січня – 496 осіб).
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