Негода в Україні: ситуація на дорогах контрольована, заторів немає - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадується, що минулої доби ліквідовано 13 заторів в 7 районах Одеської області, з яких вивільнено 262 автомобіля та 5 автобусів. Людей які отримали обмороження під час заторів, немає.

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Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2 тис. 178 одиниць техніки та 2 тис. 827 осіб від «Укравтодору» та ДСНС.

Рятувальники вивільнили зі снігових заметів 1 тис. 046 автомобілів (8 січня – 121 автомобіль), в яких перебувало 2 тис. 736 осіб (8 січня – 496 осіб).