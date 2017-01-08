Деякі пасажирські потяги через негоду курсують із запізненнями – "Укрзалізниця"

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», станом на 13.00, за оперативною інформацією, із запізненням менш ніж на 30 хвилин курсували потяги: № 123 Костянтинівка – Київ, № 147 Одеса – Київ, № 764 Одеса – Дарниця, № 59 Харків – Одеса та № 641 Кишинів – Одеса. Поїзд № 146 Ізмаїл – Київ курсує із запізненням 1 год. 39 хв.

Залізничники докладають усіх зусиль, щоб поїзди прибули на кінцеві станції за графіком.

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Нагадується, що для забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів, ефективної та стабільної роботи взимку в структурних підрозділах ПАТ «Укрзалізниця» реалізується цілий комплекс заходів. Так, на залізницях опрацьовані плани снігоборотьби, а на найважливіших станціях і перегонах організовано розстановку снігоприбиральної та снігоочисної техніки. Для оперативного реагування встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств, працюють штаби по боротьбі з негодою.

Так, впродовж вчорашнього дня і цієї ночі в заходах з прибирання снігу на об’єктах залізниці було задіяно 8 тис. залізничників і 24 снігоприбиральні машини.