У Кіровоградській області на дорогах знято обмеження на рух транспорту
20:01, 08 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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З 6 січня в області через негоду було обмежено рух усіх видів транспортних засобів.
У Кіровоградській області через негоду було обмежено рух / Фото УНІАН
У Кіровоградській області на автодорогах загального користування знято обмеження руху транспорту.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області, з 17.00 відновлено рух на всіх напрямках.
На автошляхах постійно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.
Як повідомляв УНІАН, з 6 січня у Кіровоградській області через негоду було обмежено рух всіх видів транспортних засобів.
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