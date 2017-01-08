У Кіровоградській області на дорогах знято обмеження на рух транспорту

У Кіровоградській області на автодорогах загального користування знято обмеження руху транспорту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області, з 17.00 відновлено рух на всіх напрямках.

На автошляхах постійно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.

Як повідомляв УНІАН, з 6 січня у Кіровоградській області через негоду було обмежено рух всіх видів транспортних засобів.