Українські дороги розчищають від снігу більш як 3 500 осіб та понад 2 500 одиниць техніки - ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території країни залучено 2 тис. 505 одиниць техніки та 3 тис. 502 чоловік.

Підрозділами ДСНС вивільнено зі снігових заметів 1 тис. 230 автомобілів (за 8 січня – 260 автомобілів), в яких перебувало 2 тис. 984 особи (за 8 січня – 744 особи).

Звернень людей, які отримали обмороження під час перебування у заторах, не зафіксовано.

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На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.

Нагадується, що знято обмеження руху транспорту у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях, у Дніпропетровській обмеження залишаються на ділянці дороги М-23 Кропивницький - Кривий Ріг – Запоріжжя.

Водночас діють обмеження на деяких автодорогах у Вінницькій, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.