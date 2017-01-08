Майже на всьому Дунаї через льодову обстановку паралізовано рух суден

Як повідомили УНІАН в УДП, через сформовану обстановку паралізовано рух суден практично на всій протяжності річки.

Як повідомив начальник служби експлуатації річкового флоту Олександр Назаренко, станом на 8 січня судна УДП на угорській, сербській та болгарській ділянках рухаються в порти-сховища, де зможуть бути забезпечені зв'язком з берегом і з диспетчерською пароплавства, а також водою і необхідним постачанням.

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«За останніми даними, на австрійській ділянці криги поки що немає. На угорській ділянці – льодохід 50%, на сербській ділянці утворення рихлого льоду до 50%, болгарській – до 100%. У районі Рені та Ізмаїла спостерігається сніжура (скупчення снігу на воді) до 80%», - повідомили на підприємстві.

Зазначається, що у зв'язку з прогнозованим різким похолоданням найближчим часом можна очікувати погіршення льодової обстановки, на українській ділянці можливе посилення льодоходу і поява заберегів (смуг крижаного покриву вздовж берегів).

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «УДП» (м. Ізмаїл, Одеська обл.) з 1 січня 2017 р. заявило про закриття навігації на річці Дунай у зв'язку з її обмілінням. Повідомлялося, що рівень води відносно нульової позначки водопосту «Ізмаїл» становить 84 см. При цьому флот «Українського Дунайського пароплавства» продовжував працювати на всій протяжності Дунаю, але з меншою осадкою.