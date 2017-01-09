"Укрзалізниця" проведе перевірку через сніг у купе поїзда "Одеса-Ужгород" - Балчун

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Жодна скарга не залишиться без уваги. У ситуації розбираємось. Поїзди Одеського формування. У вівторок туди їде комісія від Укрзалізниці. Є питання по керівництву депо. Провідники скаржаться на якість вугілля. Відібрали проби, віддали на експертизу. Пасажири не повинні потерпати. Вибачення за дискомфорт", - заявив Балчун.

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Як написала одеситка Олени Пономарьової на своїй сторінці у Facebook, у вагоні поїзда "Одеса-Ужгород" не було опалення, а на одній з полиць лежав сніг.

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"Пристойно замерзнувши на пероні, я з радістю забігла в вагон. Те, що там не топлять, я зрозуміла тільки через годину... Після п'яти–шести моїх наполегливих прохань мене і п'ятьох сусідів, яких я переконала не миритися з тим, що відбувається, таки переселили у сусідні вагони. Тут дійсно тепло", — написала пасажирка.

Нагадаємо, що на початку грудня скандал вибухнув через фотографії, зроблені в одному з вагонів поїзда Москва – Одеса. Там було настільки холодно, що сніг, який потрапив всередину, не танув, а люди їхали в пуховиках. "Укрзалізниця" вибачилася за стан вагона і пообіцяла розібратися в ситуації, а також звільнила частину обслуговуючого даний поїзд персоналу.