У Лондоні транспортний колапс через страйк працівників метро (фоторепортаж)

Через 24-годинний страйк співробітників станцій метрополітену в Лондоні утворився справжній транспортний колапс.

Співробітники метро протестують через наміри влади в рамках "модернізації" скоротити кількість робочих місць і закрити квиткові каси на ряді станцій.

Як зазначає ВВС, страйк розпочався 8 січня о 18:00 за місцевим часом і має припинитися вже сьогодні у цей же час. Однак влада попереджає, що на стабілізацію роботи метро слід очікувати не раніше завтрашнього ранку.

Повідомляється, що загалом закриті 114 станцій метро і більшість з них припадають на центр міста. Повз 75 станцій потяги проходять мимо, хоча станці ї і відчинені.

Водночас на автобусних зупинках вишукувалися величезні черги, а на автошляхах утворилися затори через велику кількість автомобілей на них.