На Одещині частково відновили рух на дорогах, закритий через негоду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, з 15:00 понеділка знято обмеження і відновлюється рух транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення (регіональними).

Зокрема, дозволено проїзд дорогами: Р-54 «Краснополка – Теплик – Барбашадь – Саврань – Дубиново – / М-05 /» км 107 + 500 – км 156 + 889; Р-75 КПП «Тимкове» – Балта-Первомайськ – Доманівка – Олександрівка км 0 + 000 – км 81 + 742».

«Також знято обмеження і відновлено рух транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса км 273 + 210 – км 464 + 122, М-05-01 «Обхід Одеси» км 3 + 450 – км 28 + 145, М-27 «Одеса-Чорноморськ» км 8 + 550 – км 22 + 564, М-28 «Одеса – Южне-/М-14/» з під'їздами», - зазначили в ОДА.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, у зв'язку з проведенням робіт з розчистки снігу триває заборона руху автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення) Одеської області М-16 Одеса – Кучургани і М-15 Одеса – Рені.

Зазначається, що іншими дорогами місцевого значення проїзд ускладнений.

На території Одеської області невеликий сніг, вітер вночі північно-західний, вдень північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 12-17 градусів морозу. На автодорогах області видимість добра, ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду закрито рух всіма дорогами, крім траси Одеса – Київ.