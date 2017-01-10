В чергах на українсько-польському кордоні скупчилося понад 500 автомобілів

Найбільше скупчення спостерігається на пунктах пропуску "Краковець": там своєї черги чекають – 140 авто.

В чергах на українсько-польському кордоні накопичилося 540 автомобілів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook. Читайте такожНа кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1300 автомобілів Найбільше скупчення спостерігається на пунктах пропуску "Краковець": там своєї черги чекають – 140 (додаткова смуга - 60) одиниць автотранспорту. На ПП "Шегині" в черзі стоять 80 автомобілів, "Рава-Руська" - 70, "Грушів" - 60, "Угринів" - 60, "Ягодин - авто" - 40, "Устилуг" - 30.

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