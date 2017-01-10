Бортпровідники British Airways розпочали дводенний страйк

Дводенний страйк бортпровідників British Airways може вплинути на рейси авіакомпанії з лондонського аеропорту Хітроу у вівторок і в середу, повідомляє Европейская правда.

"У страйку візьмуть участь 2 900 працівників авіакомпанії - членів профспілки Unite. Вони домагаються підвищення зарплат для бортпровідників, які обслуговують так звані "об'єднані рейси" - ті, які об'єднують короткі і довгі перельоти", - йдеться у повідомленні.

За даними Unite, керівництво British Airways обіцяло, що річна зарплата бортпровідників на "комбінованих рейсах", прийнятих на роботу після 2010 року, становитиме від 21 тисячі до 25 тисяч фунтів стерлінгів (від 25 до 30 тисяч доларів). При цьому на практиці співробітники отримують 12 тисяч фунтів плюс 3 фунти за кожну годину польоту.

Читайте такожУ Лондоні транспортний колапс через страйк працівників метро (фоторепортаж)

Раніше бортпровідники відмовилися від підвищення окладів на 2%, вимагаючи підняти реальну зарплату до того рівня, який їм обіцяли при прийомі на роботу.

У British Airways заявили, що страйк не вплине на роботу лондонських аеропортів Гетвік і Лондон-Сіті.

В Хітроу ж у звичайному режимі буде відправлено та прийнято "переважну більшість" рейсів, заявили в авіакомпанії. Це означає, що деяким пасажирам доведеться вилетіти трохи раніше чи пізніше запланованого часу - British Airways вирішила поєднати частину рейсів через страйк.

Якщо дводенний страйк нічого не змінить, Unite може проголосувати за проведення нових подібних акцій або буде шукати інші форми протесту.