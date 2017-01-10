"Комфорт" від Укрзалізниці: в платному залі очікування зарядка телефону і ноутбука коштує додатково 5-6 гривень

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" продовжує дивувати пасажирів своїми послугами: у платній залі очікування зарядка телефону і ноутбука коштує додаткові гроші.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав Олександр Гречко.

«21 століття в світі - безкоштовні зарядки для електромобілів. 21 століття в «Укрзалізниці» - зарядка телефону - 4 грн 50 коп, ноутбука - 6 грн. Причому це вже у платному залі очікування, який коштує 10 грн», - пише Гречко.

За його словами, «УЗ гарненько наживається на послузі, яка, по суті, могла бути і безкоштовною». Як бачимо, «клієнтоорієнтованість у компанії на вищому рівні», - резюмує він.

«Для розуміння - зарядка телефону в середньому споживає 5 Ват електроенергії на годину. Електроенергію УЗ купує по 1,2-1,5 грн за 1 Кіловат, а це 1000 Ватт. У підсумку на 4,5 грн я міг заряджати телефон мінімум 600 годин/25 днів/майже 1 місяць», - зазначає Гречко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2016 року голова акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявив про саботаж ініціатив з реформування підприємства на всіх рівнях компанії.

Раніше міністр України Володимир Омелян розкритикував Балчуна за повільне реформування "Укрзалізниці", а також звинуватив у тому, що керівництво компанії не надало міністерству плану розвитку компанії в довгостроковій перспективі.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України має надати повну політичну підтримку нового менеджменту «Укрзалізниці», який стикається з саботажем всередині компанії, завищеними цінами посередників під час проведення закупівель та іншими видами тиску.

Контракт з Балчуном був підписаний на початку липня минулого року.