Українськими морпортами керуватиме латвієць

Міністерство інфраструктури України з метою нормалізації діяльності держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) планує змінити його керівництво, призначивши громадянина Латвії, фахівця в галузі портових послуг Райвіса Вецкаганса виконуючим обов'язки глави відомства.

Як повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на його голову Володимира Омеляна, відповідне рішення ухвалене в рамках початку комплексної реформи морської галузі, ключовим аспектом якої є реорганізація АМПУ.

В цілому реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Міністерство проведе суттєву оптимізацію структури і персоналу підприємства, а також його корпоратизацію.

У прес-службі уточнили, що до моменту призначення Вецкаганса з метою встановлення нормального робочого діалогу між міністерством і АМПУ, а також припинення зловживань, які здійснюються на підприємстві, міністерство призначило виконуючим обов'язки голови АМПУ Сергія Гронського.

"Незважаючи на неодноразові спроби уряду і Міністерства інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це держпідприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого опору з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком до масштабної реформи морської галузі ", - цитує прес-служба Омеляна.

У повідомленні з посиланням на міністра зазначається, що керівництво АМПУ виписала собі премії за грудень 2016 року розміром від 700 тисяч до 1,5 мільйона гривень на особу.

"І це тільки офіційні премії. Можна лише уявити масштаби зловживань на державному підприємстві. Вже цього тижня буде призначено нового в.о. керівника АМПУ - Райвіса Вецкаганса", - підкреслив міністр інфраструктури.

Читайте такожМінінфраструктури виявило мільйонні махінації в судноплавній держкомпанії "Укртанкер"

За даними прес-служби, Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента "Латвійського пароплавства", члена правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління Riga Container Terminal.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня в. о. голови АМПУ Юрій Наконечний направив листа міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням розглянути питання про приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня про покладення функцій керівника держпідприємства на голову юридичної служби АМПУ Сергія Гронського або скасувати його, оскільки, на думку Наконечного, він підготовлений з порушенням законодавства.

Адміністрація морпортів являє собою унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, і налічує 13 філій у морських портах України, а також філія "Дельта-лоцман". В АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників.