В Україні на 62% зріс продаж нових комерційних авто

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 62% і склав 8,354 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому, за даними асоціації, в грудні минулого року на ринку нових комерційних автомобілів було зареєстровано 1,112 тисячі проданих авто, що на 16% більше, ніж роком раніше.

Читайте такожВ Україні дозволили вводити спецмита на автомобілі з ЄС

Згідно зі статистикою "Укравтопрому", найкращий результат в 2016 році продемонструвала марка Renault (продано 1,684 тисячі авто). Щодо 2015 року продажі нових комерційних автомобілів Renault збільшилися на 68%.

Друге місце в рейтингу брендів зайняла компанія Fiat. За рік Fiat збільшила продажі на 46% - до 1,044 тисячі авто.

На третьому місці ГАЗ з результатом 930 автомобілів, що на 63% більше показника 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі нових легкових автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тисячі одиниць.