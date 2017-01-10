На Одещині знято обмеження на проїзд автотранспорту трасою до Молдови

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції України.

При цьому станом на 14:00 залишається закритою для проїзду автотраса М-15 Одеса-Рені.

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Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду закрито рух по всіх дорогах, крім траси Одеса-Київ.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні для розчищення доріг від снігу задіяно понад 3,5 тис. людей і більш як 2,5 тис. одиниць техніки.