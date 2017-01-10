На Одещині знято обмеження на проїзд автотранспорту трасою до Молдови
16:25, 10 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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В Одеській області знято обмеження на рух автотранспорту трасою М-16 Одеса-Кучурган, яка з'єднує Україну і Молдову.
Залишається закритою для проїзду автотраса М-15 Одеса-Рені / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні Нацполіції України.
При цьому станом на 14:00 залишається закритою для проїзду автотраса М-15 Одеса-Рені.
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Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду закрито рух по всіх дорогах, крім траси Одеса-Київ.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні для розчищення доріг від снігу задіяно понад 3,5 тис. людей і більш як 2,5 тис. одиниць техніки.
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