Продаж нових автобусів в Україні за рік зріс у 2 рази

Обсяг продажів нових автобусів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс у 2 рази і становив 1,293 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому, за даними асоціації, в грудні минулого року в цьому сегменті авторинку було зареєстровано 193 проданих автобуси, що в 2,3 раза більше, ніж роком раніше.

Згідно зі статистикою "Укравтопрому", найбільшу частку в 31% на українському ринку автобусів минулого року зайняла продукція російського Павловського автобусного заводу. За рік реалізація "ПАЗ" в Україні збільшилася майже в 11 разів - до 401 автобуса.

На другому місці автобуси марки "Отаман", яких в 2016 році було продано 257 одиниць, що на 80% більше, ніж у попередньому році.

Ще один український бренд – "Рута", зайняв третю позицію за обсягом продажів 144 одиниць. При цьому, щодо 2015 року продажі автобусів "Рута" впали на 11%.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 41% - до 65,5 тис. одиниць. А продаж нових комерційних авто минулого року зріс на 62% і становив 8,354 тис. авто.