В Україні через негоду деякі потяги курсують із запізненнями

Пасажирські поїзди у далекому і приміському сполученнях відправляються згідно з графіком руху, лише деякі поїзди через складні погодні умови курсують з незначними запізненнями – до півгодини.

Читайте такожНа Одещині знято обмеження на проїзд автотранспорту трасою до Молдови

Як повідомили УНІАН у прес-службі публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця», за минулу добу зі станцій і колій більш як 8,6 тис. залізничників вивезли понад 32 тис. куб. м снігу, використовуючи 53 одиниці техніки. Крім того, від снігу і льоду очищено майже 20 тис. стрілочних переводів, 896 пасажирських платформ і 228 станційних колій.

Загалом з початку негоди з 6 січня залізничники вивезли 66 тис. куб. м снігу.

Читайте такожЧерез негоду в Україні залишаються знеструмленими чотири населені пункти

У прес-службі наголошують, що для роботи в зимовий період у кожному регіоні створено оперативні штаби, які координують роботу з боротьби зі снігом. Так, встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств. Загалом до боротьби зі снігом готові 121 одиниця снігоочищувальної техніки та 101 одиниця снігоприбиральної техніки. Також 2381 стрілочний перевід обладнано системою електрообігріву і 13 370 – системою пневмообдуву.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня через негоду залишається обмеженим рух автотранспорту на деяких ділянках доріг на півдні України.

Після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років. Тим часом, цього року ці поломки знову зафіксовані. Так, 6 січня за 40-50 км від Львова зламався швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+», який прямував за маршрутом Дарниця – Трускавець.