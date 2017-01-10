Не вистачає фахівців: дорожникам держкомпанії "Автомобільні дороги України" вдвічі підвищили зарплату

Співробітникам державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", яка здійснює експлуатацію і утримання автомобільних доріг країни, підвищили зарплату в два рази - до 6,4 тис. грн із 3,4 тис. грн.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні відзначається, що низький рівень заробітної плати не дозволяв компанії наймати кваліфікованих спеціалістів.

"Нам катастрофічно не вистачає кадрів: ні дорожніх робітників, ні механізаторів. Якість виконання робіт безпосередньо залежить від кваліфікації виконавців. За 3000 гривень взимку, в мороз, цілодобово розчищати сніг мало хто погодиться", - цитує прес-служба слова директора компанії Артема Гриненка.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2016 року Кабінет міністрів України відмінив ліквідацію державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», розпочату влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновив роботу компанії.

За підсумками 2015 року держкомпанія скоротила чистий збиток на 7% порівняно з результатом 2014 року - до 215,749 млн грн.