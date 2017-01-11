Volkswagen погодився виплатити США $4,3 мільярда через "дизельний скандал"

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Компанія підтвердила, що провела переговори з американськими регулюючими органами про укладення мирової угоди з виплати компенсацій, а також планує визнати свою провину за "дизельгейт".

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Представники компанії додали, що в загальному рахунку витрати Volkswagen на врегулювання скандалу перевищили $19,2 млрд.

Як раніше повідомляло агентство з посиланням на наглядову раду компанії, в середу, 11 січня, автовиробник проведе зустріч з Мін'юстом США, на якій планує затвердити цивільне і кримінальне врегулювання конфлікту і офіційно оголосити себе винним.

Раніше повідомлялося, що німецький автоконцерн Volkswagen домовився з владою США про виплату 1 млрд доларів в рамках "дизельного скандалу". Також в цю суму входить пожертвування сумою 225 млн доларів у фонд по боротьбі із забрудненням повітря.