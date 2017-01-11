На Одещині через негоду продовжує діяти заборона на рух авто

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Зазначається, що наразі в Одеській області складні погодні умови: сильний сніг, снігові замети, хуртовини при низькій температурі повітря.

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У зв’язку з цим з 09.00 11 січня продовжено заборону для руху транспорту на автодорогах загального користування, що пролягають територією Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського районів, крім автодоріг М-05 Київ-Одеса та М-05-01 «Обхід м. Одеси» та М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог).

Поліція просить водіїв із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.