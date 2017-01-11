Українські авіакомпанії за рік збільшили пасажиропотік на 31%, аеропорти – на 21%

Українські авіакомпанії у 2016 році збільшили перевезення пасажирів у порівнянні з результатом 2015 року на 31,2% – до 8,274 млн осіб.

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Про це повідомила прес-служба Державної авіаційної служби України (Державіаслужба).

Згідно з оперативною інформацією, зокрема, за вказаний період пасажироперевезення на міжнародних лініях зросли на 31,6% – до 7,472 млн осіб.

У той же час, пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками минулого року зріс на 20,9% – до 12,928 млн осіб. Пасажиропотік на міжнародних лініях зріс на 19,9% – до 11,293 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державіаслужби, українські авіакомпанії за підсумками 2015 року скоротили перевезення пасажирів на 2,7% – до 6,302 млн осіб, а пасажиропотік українських аеропортів у 2015 році скоротився на 1,9% – до 10,7 млн осіб.