Кабмін виділив понад 700 мільйонів на утримання доріг у січні

Кабінет міністрів схвалив виділення з державного бюджету України на 2017 рік 714 млн грн на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування в січні з поправкою на доопрацювання відповідного документа протягом одного дня спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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Відповідне рішення було ухвалено сьогодні в ході засідання уряду.

«Проектом акту передбачається затвердити розподіл коштів експлуатаційного утримання доріг загального користування на січень 2017 року в розмірі 714,72 млн грн. Вчора це питання було розглянуто на нараді у віце-прем'єра Кістіона й узгоджено», – повідомив у ході засідання міністр інфраструктури Володимир Омелян, представляючи цей документ.

Він підкреслив, що цей проект акту уряду також має бути узгоджений з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, ухваленого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни понад 35 млрд грн.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни порівняно з 2016 роком у 2,2 раза – до 2,2 тис. км.

У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн.