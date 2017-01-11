Омелян про майбутнє Адміністрації морпортів: адмінперсонал і зарплати скоротять, офіс перенесуть до Києва

Міністерство інфраструктури України в рамках реорганізації держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) планує переглянути чисельність і необгрунтовано високі зарплати адміністративного персоналу підприємства в бік зменшення.

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Про це УНІАН повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Я проти масових звільнень людей, ніколи це не підтримаю. (в АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників – УНІАН). Але я і не згоден з тим, що чиновники повинні жити на широку ногу за державний рахунок. Чисельність і зарплати адміністративного персоналу необхідно переглянути, а спеціалісти - ті, хто реально знає справу і сумлінно працює, повинні зберегти свої позиції», - сказав Омелян.

Він також повідомив про намір перенести центральне управління АМПУ з Одеси до Києва з метою відновлення на підприємстві державного контролю.

«АМПУ з державного підприємства перетворилася в бізнес кількох осіб. Знаходяться в Одесі і творять, що хочуть. Цьому край. Переносимо АМПУ в Київ, відновлюємо державний контроль, наводимо лад», - зазначив голова Мінінфраструктури.

Він нагадав, що керівництво АМПУ виписала собі необґрунтовані премії за грудень 2016 року в розмірі від 700 тис. до 1,5 млн грн на людину.

"Ми свідомо підвищили оклади, щоб знизити корупційний чинник. Але керівництво АМПУ вирішило піти іншим шляхом: до окладів собі нарахувало різних премій ще на кілька зарплат, а корупція і зловживання не зменшилися, якщо не збільшилися. Ми наполягаємо, щоб заробітна плата була підвищена і для звичайних технічних співробітників! Сподіваюся, профспілки нас в цьому підтримають", - зазначив міністр.

У зв'язку з цим, міністерство ініціювало початок невідкладної комплексної реформи морської галузі, ключовим аспектом якої є реорганізація АМПУ, зміна керівництва підприємства, а також створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ.

Омелян уточнив, що в даний час виконуючим обов'язки голови АМПУ призначений Сергій Гронський, який «має всі повноваження для зупинки схем і відновлення нормального робочого діалогу з міністерством», тоді як в найближчі дні новим в. о. голови стане громадянин Латвії і висококваліфікований фахівець в галузі портових послуг Райвіс Вецкаганс.

Міністр зазначив, що Вецкаганс не має в Україні політичних, ділових або будь-яких інших зв'язків.

«Це, звичайно, не є 100% гарантією, але ризиків, що новий керівник буде працювати ще на когось, крім держави, значно менше. Я особисто вірю і вболіваю за Райвіса і сподіваюся, що йому все вдасться», - повідомив чиновник, додавши, що в Україні практично неможливо знайти фахівця, який був би відповідальним і порядним висококласним професіоналом з нульовою толерантністю до корупції.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня в. о. голови АМПУ Юрій Наконечний направив листа міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням розглянути питання про приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня про покладення функцій керівника держпідприємства на голову юридичної служби АМПУ Сергія Гронського або скасувати його, оскільки, на думку Наконечного, він підготовлений з порушенням законодавства.

Адміністрація морпортів являє собою унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, і налічує 13 філій у морських портах України, а також філію «Дельта-лоцман». В АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників.

Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента "Латвійського пароплавства", члена правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління Riga Container Terminal.