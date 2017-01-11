Через снігові замети на автошляхах призначено додаткові рейси поїзда Одеса-Ізмаїл

Як повідомили УНІАН у прес-центрі регіонального філії «Одеська залізниця», у зв'язку зі складними метеоумовами, які спричинили закриття траси Одеса-Рені, одеські залізничники призначили додаткові рейси поїзда №686 Одеса-Ізмаїл.

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«Згідно із затвердженим графіком руху, поїзд курсував двічі на тиждень, проте від сьогодні, 11 січня, поїзд курсуватиме щоденно до 21 січня включно для вивезення усіх бажаючих пасажирів», - повідомили в прес-центрі.

У прес-центрі нагадали, що раніше залізничники призначили додатковий рейс поїзда №686, завдяки чому жителі півдня Одещини дісталися на роботу і додому, коли був снігопад, хуртовина, штормовий вітер та замети на трасі Одеса-Рені.

У прес-службі уточнили, що додатковий поїзд відправлятиметься з Одеси о 16:20. Прибуття в Ізмаїл – о 22:54, потім відправлення – о 23:59 та прибуття в обласний центр – о 6:39.

За словами голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського, на найближчі дні синоптики прогнозують вітер до 9-14 м/с, невеликий мороз (вночі – до мінус 8), на автошляхах – ожеледиця і видимість сьогодні – до 2 км.

«Вже 13-го вдень буде плюс 3, але нічний мороз зробить дорожню ситуацію ще небезпечнішою», - зазначив Урбанський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в деяких районах Одеської області продовжено заборону на пересування на усіх дорогах у зв'язку з погіршенням погодних умов. Закрито в'їзд до Одеси для вантажівок.