"Укрпошта" інформуватиме клієнтів про надходження посилок за допомогою SMS-повідомлень

Про це повідомила прес-служба підприємства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Для того, щоб ефективно і своєчасно сповіщати клієнтів про надходження на їх адресу поштових відправлень, «Укрпошта» планує закупівлю послуги передачі текстових (SMS) і інтерактивних повідомлень», - повідомляє прес-служба.

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Згідно з повідомленням, держпідприємство має намір 16 січня обговорити з потенційними постачальниками технічні вимоги послуги, оптимальну комерційну модель і фактори, які можуть вплинути на ціну закупівлі, а також умови і вимоги проведення тендеру через систему публічних електронних закупівель ProZorro.

Як повідомляв УНІАН, «Укрпошта» має намір 17 січня провести зустріч з вітчизняними і міжнародними постачальниками систем супутникового контролю - GPS-моніторингу для оснащення свого транспортного парку, що складається з 3,6 тис. одиниць техніки.

Запроваджуючи цю систему, «Укрпошта» планує ввести повноцінний контроль виконання маршрутів, досягти економії витрат і забезпечити максимальну надійність перевезень і поліпшення сервісу для клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" призупинила прийом комунальних платежів в Києві. На підприємстві зазначили, що причина призупинення - нерентабельність послуг.