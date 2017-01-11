Начальник АМПУ порту Южний заробить на тендері 100 мільйонів гривень - нардеп

Представники тендерного комітету порту "Південний" розробили схему, що дозволяє заробити 100 мільйонів гривень на днопоглиблення порту, повідомляють Українські Новини з посиланням на народного депутата Михайла Головка.

"Перед Новим роком ми разом з колегою Олегом Осуховським звернулися до прем'єр-міністра з вимогою навести порядок у портовій галузі, розібратися зі "смотрящими", встановити реальний контроль держави і профільного міністерства за Адміністрацією морських портів. Реакція є – призначений новий голова АМПУ. Хочеться вірити, що на цьому кадрова чистка цієї наскрізь прогнилої держструктури не зупиниться, будуть замінені і всі інші керівники, багато з яких були призначені ще під час правління Януковича. Необхідно терміново змінювати склад тендерних комітетів: вони в основному спеціалізуються на винахід схем з освоєння державних коштів. Це, насамперед, стосується "Південного". Навіть коли уряд змусило перевести торги на "ProZorro", чиновники южненського філії АМПУ придумали, як заробити на тендері з днопоглиблення 100 мільйонів гривень", - заявив Головко.

За словами депутата, корупційна схема розкрилася в ході розгляду скарги одного з учасників конкурсних торгів на колегії Антимонопольного комітету (АМКУ).

"Під час днопоглиблення з дна дістають мільйони тонн грунту. Грунт можна відвозити в море на 13,8 кілометрів, а можна на 6,5 кілометра. Економія на плечі доставки - 100 мільйонів гривень. Голова тендерного комітету Максим Широков офіційно заявив, що за умовами конкурсу грунт дозволяється возити тільки на дальній відвал. Чому? Держава не зацікавлена в економії? Держбюджету не потрібні 100 мільйонів? Під час колегії АМКУ головний інженер южненської адміністрації Віталій Ліпський пояснив, що принциповий дозвіл на використання близького відвалу є. Але проект днопоглиблення розроблявся ще в 2015 році, пройшов всі експертизи, затверджений. Тому чиновники, навіть коли торги перенеслися на 2017 рік, вирішили нічого не змінювати, щоб не підписувати папери з другого разу! Липський дослівно сказав: "при необхідності будуть внесені відповідні зміни, але на даний час - це неможливо"! Бюрократизм, дурість, недбалість? Немає. Чітка корупційна схема: закупівля проводиться по максимальній ціні, так як грунт доведеться возити далеко, але після укладення договору підряднику "несподівано"дозволять працювати з ближнім грунтоотвалом. Природно, за відкат. 100 мільйонів будуть заощаджені, але підуть у кишеню чиновників, а не держави. І це лише один епізод. Таких схем в умови тендеру "вшито" безліч. Потрібно розганяти цей тендерний комітет на чолі з керівником і призначати нормальних людей", - розповів Головко.

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На думку депутата, першими кроками нового глави АМПУ Райвиса Вецкаганса повинна стати боротьба з корупцією. "Думаю, він буде в шоці, коли побачить результати роботи команди Широкова", - зазначив Головко.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури цього тижня призначить нового в. о. керівника ДП "АМПУ" - Райвіса Вецкаганса. "Незважаючи на неодноразові спроби уряду і міністерства інфраструктури нормалізувати діяльність АМПУ, державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань з приводу керованості АМПУ", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

В кінці 2016 годагруппа депутатів парламенту звернулася до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману з вимогою навести порядок у портовій галузі. За словами нардепа Олега Осуховського, корупція в АМПУ набула системного характеру. Наприклад, у порту "Південний" умови тендерів прописуються чиновниками так, щоб перемогу могли отримати тільки "свої" компанії. Як заявив нардеп Михайло Головко, на тендері в "Південному" перемогла компанія "Ян де Ннл Україна", яка запропонувала найвищу ціну. "Ми бачимо, що є "смотрящі", які "кришують" ситуацію в портах, від чого держава несе мільярдні збитки. Бізнес та іноземний інвестор на таких умовах ніколи не зможуть зайти в Україну, і не зможуть розвивати нашу економіку", - заявив Головко.

Тендер на днопоглиблення в порту "Південний" був оголошений у лютому 2016 року. Минулої осені після розкритих фактів корупції, результати торгів були скасовані Кабміном. Розслідуванням зловживань у ході конкурсу зайнялося НАБУ. В кінці листопада тендерний комітет порту, який очолює Максим Широков, оголосив повторний конкурс. Початкова сума закупівлі перевищує мільярд гривень, електронні торги призначені на 2 березня.