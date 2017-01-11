Більшість КПП на півдні молдовсько-українського кордону закрили через снігопад
17:55, 11 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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Більшість контрольно-пропускних пунктів на південній ділянці молдовсько-українського кордону тимчасово закрито через снігопади.
Через сныгопад закрили частину КПП на кордоны з Молдовою / facebook.com/yuriy.dimchoglo
Про це Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter.
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«Через снігопади більшість КПП на південній ділянці молдовсько-українського кордону тимчасово закрито», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду було закрито рух по всіх дорогах, крім траси Одеса-Київ.
10 січня було знято обмеження на рух автотранспорту трасою М-16 Одеса-Кучурган, яка з'єднує Україну і Молдову.
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