Більшість КПП на півдні молдовсько-українського кордону закрили через снігопад

Про це Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter.

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«Через снігопади більшість КПП на південній ділянці молдовсько-українського кордону тимчасово закрито», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одеській області через негоду було закрито рух по всіх дорогах, крім траси Одеса-Київ.

10 січня було знято обмеження на рух автотранспорту трасою М-16 Одеса-Кучурган, яка з'єднує Україну і Молдову.