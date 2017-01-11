Апеляційний суд підтвердив перемогу "Ес Ай Центр" у тендері на перенесення мобільних номерів

Київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнавши IT-компанію "Ес Ай Центр" переможцем тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP).

Про це повідомив виконавчий директор державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (УДЦР), відповідального за проведення даного тендеру, Вадим Гулько на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"MNP бути! Сьогодні Київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, тобто визнав укладеним між УДЦР та переможцем торгів договір на закупівлю послуг з проектування, розробки, впровадження і технічної підтримки Автоматизованої інформаційної системи "Централізована база даних перенесених номерів", - написав він.

Гулько зазначив, що УДЦР готовий оперативно співпрацювати з переможцем тендеру, київської IT-компанією "Ес Ай Центр", для якнайшвидшого впровадження послуги MNP.

"Ми з задоволенням беремося виконувати це рішення суду і сам договір, щоб кожен українець зміг вже в цьому році відчути всі переваги та можливості послуги перенесення номера", - підкреслив він.

Як повідомив УНІАН власник компанії "Ес Ай Центр" Дмитро Зарахович, послуга перенесення номера при зміні оператора буде впроваджена компанією до 5 квітня 2017 року.

"Сьогодні, 11 січня, договір набув чинності. За термінами ми всі повинні закінчити протягом 85 днів з моменту укладення договору", - сказав він.

За словами Зараховича, "Ес Ай Центр" у найближчі кілька днів погоджує з УДЦР технічне завдання, за яким система буде впроваджена, а також почне співпрацювати з мобільними операторами для підключення інтерфейсу.

"Зараз йде оформлення всіх нюансів, в тому числі і внесення УДЦР передоплати для підключення послуги. У свою чергу, ми поставимо програмне забезпечення для з'єднання з мобільними операторами", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2016 року Господарський суд Києва зобов'язав державне підприємство "Український державний центр радіочастот", відповідальна за проведення тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP), укласти договір з переможцем тендеру - компанією "Ес Ай Центр" (SI Center).

Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, УДЦР оголосив ще у вересні 2015 року і вже 25 січня 2016 року вибрав компанію "Диалинк" переможцем. Проте компанії "Ес Ай Центр", "Т4В" і "Технічний Центр Інтернет" висловили свою незгоду з прийнятим рішенням УДЦР, звернувшись зі скаргою в Антимонопольний комітет України (АМКУ), а також в господарський і адміністративний суди Києва.

Розглянувши скаргу компанії "Ес Ай Центр", АМКУ 18 березня 2016 року визнав результати тендеру по впровадженню послуги MNP недійсними і зобов'язав УДЦР скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників. Після проведення переоцінки УДЦР 21 квітня обрав переможцем компанію "Ес Ай Центр". Це рішення в свою чергу викликало невдоволення з боку переможених учасників "Т4В" і "Диалинк", які вирішили знову оскаржити його результати в АМКУ і судах.

20 липня Київський апеляційний господарський суд дозволив УДЦР укласти договір з переможцем MNP-тендера – компанією "Ес Ай Центр". Згідно з прогнозами керівництва компанії, послуга MNP в такому випадку могла бути запущена до кінця року. Проте в УДЦР повідомили, що процес запуску послуги знову затягується на невизначений термін у зв'язку із закінченням 30-денного терміну укладення договору з "Ес Ай Центр", передбаченого законом про державні закупівлі.