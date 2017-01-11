Суд призупинив дію наказу про зміну голови Адміністрації морпортів

Приморський районний суд Одеси призупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України від 6 січня про зміну виконуючого обов'язки керівника держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) до прийняття рішення по даній справі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМПУ з посиланням на відповідне рішення суду від 11 січня.

Зокрема, рішення пов'язане з зверненням до суду Юрія Наконечного, який, згідно вищеназваного наказу міністерства, відсторонений від виконання обов'язків голови АМПУ.

У своєму позові, текст якого надала прес-служба, Наконечний просить призупинити дію наказу у зв'язку з тим, що вважає незаконним призначення на посаду в. о. керівника АМПУ Сергія Гронського.

"Позивач вважає, що наказ є незаконним і таким, який істотно порушує його права", - сказано в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня в.о. голови АМПУ Юрій Наконечний направив листа міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням розглянути питання про приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня про покладення функцій керівника держпідприємства на голову юридичної служби АМПУ Сергія Гронського або скасувати його, оскільки, на думку Наконечного, він підготовлений з порушенням законодавства.

Омелян повідомив, що в даний час виконуючим обов'язки голови АМПУ призначений Гронський, який "має всі повноваження для зупинки схем і відновлення нормального робочого діалогу з міністерством", тоді як в найближчі дні новим в.о. голови стане громадянин Латвії та висококваліфікований фахівець в області портових послуг Райвіс Вецкаганс.

Адміністрація морпортів являє собою унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, і налічує 13 філій у морських портах України, а також філія "Дельта-лоцман". В АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників.

Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років досвіду успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента "Латвійського пароплавства", члена правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління Riga Container Terminal.