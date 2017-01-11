Суд призупинив дію наказу про зміну голови Адміністрації морпортів
Приморський районний суд Одеси призупинив дію наказу Мінінфраструктури про зміну виконуючого обов'язки керівника держпідприємства "Адміністрація морських портів України".
Приморський районний суд Одеси призупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України від 6 січня про зміну виконуючого обов'язки керівника держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) до прийняття рішення по даній справі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМПУ з посиланням на відповідне рішення суду від 11 січня.
Зокрема, рішення пов'язане з зверненням до суду Юрія Наконечного, який, згідно вищеназваного наказу міністерства, відсторонений від виконання обов'язків голови АМПУ.
У своєму позові, текст якого надала прес-служба, Наконечний просить призупинити дію наказу у зв'язку з тим, що вважає незаконним призначення на посаду в. о. керівника АМПУ Сергія Гронського.
"Позивач вважає, що наказ є незаконним і таким, який істотно порушує його права", - сказано в документі.
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Як повідомляв УНІАН, 10 січня в.о. голови АМПУ Юрій Наконечний направив листа міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і державному секретарю міністерства Андрію Галущаку з проханням розглянути питання про приведення до вимог законодавства наказу міністерства від 6 січня про покладення функцій керівника держпідприємства на голову юридичної служби АМПУ Сергія Гронського або скасувати його, оскільки, на думку Наконечного, він підготовлений з порушенням законодавства.
Омелян повідомив, що в даний час виконуючим обов'язки голови АМПУ призначений Гронський, який "має всі повноваження для зупинки схем і відновлення нормального робочого діалогу з міністерством", тоді як в найближчі дні новим в.о. голови стане громадянин Латвії та висококваліфікований фахівець в області портових послуг Райвіс Вецкаганс.
Адміністрація морпортів являє собою унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, і налічує 13 філій у морських портах України, а також філія "Дельта-лоцман". В АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників.
Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років досвіду успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента "Латвійського пароплавства", члена правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління Riga Container Terminal.