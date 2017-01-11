У США шістьох екс-керівників Volkswagen звинуватили у змові

Про це пише republic.ru з посиланням на The New York Times.

Один із них, керівник відділу з питань дотримання нормативних вимог США Олівер Шмідт, був затриманий у Флориді 9 листопада, решта, ймовірно, знаходяться в Німеччині. Мова йде про куратора бренду Хайнце-Джейкобе Носсере, керівників розробки двигунів Джинсі Хілдере і Рачарде Доренкемпе, співробітника відділу нагляду за якістю продукції Бернде Готтівейсе і «сполучній ланці між регулюючими органами і компанією» Юргена Перті.

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Видання зазначило, що США не мають інформації, чи готова влада Німеччини видати колишніх топ-менеджерів. За даними газети, якщо Берлін не передасть Вашингтону екс-співробітників Volkswagen, може зав'язатися «дипломатична боротьба» між Німеччиною та адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.

Автовиробник і Мін'юст США також уклали мирову угоду, за якою Volkswagen визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення і погодився виплатити американській владі €4,3 млрд.