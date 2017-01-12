Volkswagen визнав провину в підтасовуванні даних про вихлопні гази

Компанія заплатить штрафи на суму 2,8 млрд доларів по кримінальних справах і 1,5 млрд доларів в якості адміністративних штрафів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Генпрокурор США Лоретта Лінч заявила, що VW заперечувала звинувачення, а потім брехала, намагаючись приховати свої дії.

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Компанія визнала провину в "участі у змові з метою обману" влади США і американських клієнтів, а також у порушенні Акту про чисте повітря при використанні ПЗ, що занижувало дані про шкідливі викиди.

VW також погодилася із звинуваченням про перешкоджання правосуддю за знищення документів, які доводять махінації з тестами на шкідливі викиди.

Крім того, шістьом менеджерам компанії були пред'явлені звинувачення за їх причетність до фальсифікації даних про вихлопні гази, вироблені дизельними автомобілями компанії.

Матіас Мюллер, голова Volkswagen Group, заявив, що німецька компанія глибоко шкодує про свої дії.

"Ми більше не та компанія, якою були 16 років тому", - заявив глава наглядової ради компанії Ханс-Дітер Печ VW.

Штрафи на суму 4,3 млрд доларів означають, що в цілому витрати компанії у зв'язку зі скандалом перевищать 19,2 млрд доларів.