Через негоду обмежено рух авто в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях

Про це повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Зокрема, закритий рух для всіх категорій транспорту на автодорогах М-15 «Одеса-Рені, з 116 (смт. Сарата) до 306 км та для великовагового транспорту М-13 «Кіровоград-Платонове», км 157- км 254;

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Також залишається закритим рух для всіх видів транспортних засобів на деяких дорогах державного значення та на всіх дорогах місцевого значення, які пролягають територією Арцизького, Біляївського,Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів.

«Заборонено в’їзд вантажних, великовагових та великогабаритних авто до міста Херсон до 12:00 12 ссічня», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні з 8:30 введено обмеження руху для великовагових авто на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Рогатин-Львів в межах Закарпатської області.