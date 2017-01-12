"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Старий Новий рік

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 13 і 14 січня два додаткові поїзди: № 205/239 Жмеринка-Ужгород-Київ та № 249/250 Жмеринка-Чернівці-Київ.

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Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", додатковий поїзд № 205/239 Жмеринка-Ужгород-Київ відправиться із Жмеринки 13 січня о 22:45 і прибуде в Ужгород 14 січня об 11:03. Поїзд робитиме зупинки, зокрема, в Хмельницькому, Львові, Славському, Мукачевому. З Ужгорода поїзд відправиться до Києва 14 січня о 20:20 і прибуде до столиці 15 січня о 12:12.

У свою чергу, додатковий поїзд № 249/250 Жмеринка-Чернівці - Київ відправиться із Жмеринки 14 січня о 3:45 і прибуде до Чернівців цього ж дня о 14:55. Поїзд зупинятиметься, зокрема, у Хмельницькому, Тернополі, Львові, Івано-Франківську. З Чернівців поїзд відправиться 14 січня о 18:09 і прибуде до Києва 15 січня о 10:17.

У повідомленні наголошується, що в складі цих поїздів плацкартні, купейні вагони, а також вагони класу люкс.

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі «Укрзалізниці» з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на зимові свята 46 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.