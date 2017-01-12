Порошенко доручив прискорити будівництво дороги Одеса - Болград - Рені

Президент України Петро Порошенко доручив прискорити будівництво автомобільної дороги міжнародного значення Одеса - Болград - Рені.

Про це глава держави сказав сьогодні в Одесі під час представлення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

"Я думаю, що повинні бути проведені якісні та своєчасні тендери, і дорога на батьківщину президента повинна бути добудована. Дорога повинна бути не тільки до Рені, але і до Вилкове та Болграда та інших районних центрів", - сказав Порошенко.

Згідно з біографії президента, він народився 26 вересня 1965 року в місті Болград Одеської області.

В ході свого виступу президент зазначив, що з 1,32 мільярда гривень, які були передбачені з усіх джерел фінансування на будівництво доріг в Одеській області на 2016 рік, близько 300 мільйонів гривень так і не були використані.

"Підкреслюю, що на Одеську область був запланований другий по Україні показник коштів. З них було освоєно трохи більше 900 мільйонів гривень, або близько 30% коштів, які держава з кров'ю відірвала від інших регіонів, від платників податків!.. То тендер не організований, то підрядника не знайшли, то проекту немає... Тільки розмовами займалися", - обурився президент.

Він зазначив, що загалом в 2016 році на дорожнє будівництво в Україні було передбачено 12 мільярдів гривень, а в 2017 року передбачено 30 мільярдів гривень, що є рекордною сумою для нашої країни.

"Ніколи за всі попередні роки навіть на 12 мільярдів не виходили, а в цьому році – 30 мільярдів гривень, і це мій пріоритет. Дорожнє будівництво – це локомотив економіки", - зазначив глава держави.

Порошенко також підкреслив низьку ефективність проведення в Одеській області розпочатого у вересні 2015 року експерименту, який передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг.

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Як повідомляв УНІАН, терміни завершення ремонту траси Одеса - Рені неодноразово переносилися. Раніше в уряді зазначили, що реконструкція траси Одеса - Рені дозволить збільшити пропускну здатність транспортного трафіку в 2,5 рази та змінить логістику регіону.

Уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни понад 35 млрд грн.

Завдяки цьому фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.