Негода не вплинула на графік руху поїздів - "Укрзалізниця"

Пасажирські поїзди у дальньому та приміському сполученні відправляються і прибувають згідно з графіком руху, незважаючи на складні погодні умови в Україні.

Як повідомила прес-служба публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця", для забезпечення безперервного руху поїздів за минулу добу більше 6 тисяч залізничників вивезли зі станцій і шляхів понад 40 тисяч кубометрів снігу, використовуючи 64 одиниці техніки. Крім того, від снігу та льоду очищено майже 11 тисяч стрілочних переводів, 403 пасажирські платформи та 235 станційних колій.

Загалом з початку негоди з 6 січня залізничники вивезли 138 тисяч кубометрів снігу.

У прес-службі підкреслюють, що для роботи в зимовий період в кожному регіоні створені оперативні штаби, які координують роботу по боротьбі зі снігом. Так, встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємств. В цілому до боротьби зі снігом готові 121 одиниця снігоприбиральної техніки та 101 одиниця снігоприбиральної техніки. Крім того, 2381 стрілочний перевід обладнаний системою електрообігріву і 13 370 – системою пневмообдува.

Читайте також"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Старий Новий рік

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з погіршенням погодних умов на початку січня цього року було обмежено рух автотранспорту у західних та південних областях. Низка автодоріг в Одеській області досі закрита для проїзду.

Крім того, через негоду багато потяги курсували з запізненнями, а деякі з них ламалися на шляху прямування. Зокрема, 6 січня в 40-50 кілометрів від Львова зламався швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+", який прямував за маршрутом Дарниця – Трускавець.

Після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років.