Головою Адміністрації морпортів призначили латвійця Вецкаганса

Міністерство інфраструктури України сьогодні, 12 січня, призначило громадянина Латвії, фахівця в галузі портових послуг Райвіса Вецкаганса виконуючим обов'язки голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) і представив його трудовому колективу підприємства.

Як повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Вецкаганс має повну свободу дій з реформування АМПУ і боротьби з корупційними схемами на підприємстві.

"Я наполягаю на тому, що АМПУ повинна бути реформована і перетворена в прозоре і ефективне підприємство, яке працює на державу і відстоює державний, а не приватний інтерес. В цьому розрізі Райвіс Вецкаганс має повну свободу дій", - цитує прес-служба Омеляна.

У повідомленні зазначається, що відповідне кадрове рішення є стартом комплексної реформи морської галузі, ключовим аспектом якої є реорганізація АМПУ.

"Ми розпочали реформу, і вже є певний опір. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність. Але я підкреслюю: державний інтерес та державний контроль над державними підприємствами повинні бути вище приватних інтересів. Я відстоюю і буду відстоювати саме такий підхід ", - підкреслив міністр.

У прес-службі повідомили, що в даний час міністр перебуває з робочою поїздкою в Одесі, в рамках якої Омелян також взяв участь у нараді з головами обласних державних адміністрацій Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей під головуванням президента України Петра Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня Міністерство інфраструктури України анонсувала швидку зміну керівництва АМПУ з метою нормалізації діяльності держпідприємства і тимчасово поклала функції керівника держпідприємства на голову юридичної служби АМПУ Сергія Гронського. Міністр підкреслював, що керівництво АМПУ "блокує або ігнорує" усілякі рішення або побажання міністерства.

11 січня Приморський райсуд Одеси призупинив дію даного наказу Міністерства інфраструктури України до прийняття рішення по даній справі.

Адміністрація морпортів являє собою унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, і налічує 13 філій у морських портах України, а також філія "Дельта-лоцман". В АМПУ працюють понад 8 тисяч працівників.

Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента "Латвійського пароплавства", члена правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління Riga Container Terminal.