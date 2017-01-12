У ДСНС розповіли про поточну ситуацію на дорогах України

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС.

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Як зазначається, для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 045 одиниць техніки та 2 661 осіб, з яких від Укравтодору залучено 2 тисячі техніки та 2 500 осіб, від ДСНС - 45 одиниць техніки та 161 осіб.

За даними рятувальників, підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис. 171 автомобіль, в яких перебувало 5 тис. 87 осіб.

Згідно з повідомленням, з 12:00 12 січня обмежено рух для транспортних засобів на автодорозі Р-71 Одеса–Іванівка–Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/ та Р-55 Одеса–Вознесенськ-Н.Буг на території Одеської області.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.