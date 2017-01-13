Гройсман закликав підготуватися до масштабних дорожніх робіт з 1 квітня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав дорожні служби, включаючи насамперед держхолдинг "Укравтодор", провести весь спектр підготовчих робіт з тим, щоб вже 1 квітня приступити до реалізації масштабних проектів в дорожній сфері.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це глава уряду сказав в ході наради з питань утримання та розвитку дорожньої інфраструктури.

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"Потрібно дуже швидко підготуватися до початку масштабних будівельних робіт по ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. Першого квітня повинні бути повністю готові: всі тендери, гроші, закупівлі - все має бути готове", - цитує прес-служба Гройсмана.

Раніше Гройсман повідомив, що уряд виділить загалом 750 мільйонів гривень на програму системного переоснащення служби утримання доріг. Причому більша частина асигнувань буде спрямована на закупівлю техніки вітчизняного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни понад 35 мільярдів гривень. Такі асигнування дозволять "Укравтодору" в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни порівняно з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів.