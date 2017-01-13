Заторів через негоду на дорогах України не зафіксовано, на Одещині закрито рух двома трасами
09:47, 13 січня 2017Транспорт/Звя'зок
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Автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території України не зафіксовано.
За даними ДСНС, заторів на дорогах не зафіксовано / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, для забезпечення проїзду та розчищення доріг залучено 2 тис. 170 одиниць техніки та 3 тис. 4 осіб.
Підрозділами ДСНС з 4 січня із снігових заметів вивільнено 2 тис. 144 автомобіля, в яких перебувало 5 тис. 90 осіб.
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Водночас повідомляється, що в Одеській області з 12 січня закрито рух транспортних засобів на автошляхах: Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте - Рижовка, та Одеса – Вознесенськ - Новий Буг.
За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.
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