В "Укрзалізниці" хочуть запустити "Інтерсіті" ще в одне польське місто

"Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі, повідомляє Дело з посиланням на заяву директора з пасажирських перевезень і сервісу "УЗ" Ігора Романківа.

"Найближча перспектива - поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії - це вже в середньостроковій перспективі", - розповів Романків.

За словами Романківа, основне обмеження для розширення маршрутної мережі в східну Європу - інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.

Топ-менеджер "УЗ" також не заперечує можливості розширення залізничного сполучення з Перемишлем за рахунок приміських поїздів.

Також, Романків стверджує, що вдалося оптимізувати процес покупки квитків на швидкісний поїзд Перемишль-Львів-Київ в касах Польщі.

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"Проблема з квитками з Польщі була ситуативною, вона виникла разово. На сьогодні, як мене запевнили польські колеги і представники" Укрзалізниці ", вона вже знята", - говорить Романків.

Хелм - місто в Польщі в 25 кілометрах від кордону з Україною. У 60 кілометрах від кордону знаходиться велика залізнична станція Ковель (Волинська область).

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрзалізниця" продала 5 тисяч квитків на новий потяг Київ - Перемишль.

Нагадаємо, 18 грудня до Польщі прибув перший тестовий потяг Київ - Львів - Перемишль.

30 грудня польські митники заявили про перший випадок контрабанди у цьому потязі.