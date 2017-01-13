На Одещині відновили рух автотранспорту на усіх трасах

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Повідомляється, що відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення: Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижівка.

Таким чином, обмежень в русі транспорту на автодорогах Одеської області немає.

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При цьому на Закарпатті тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на трасах: М-06 Київ – Чоп; М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород; Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.

Як повідомляв УНІАН, зранку на Одещині було закрито рух двома трасами.