Новий "дизельний скандал": Франція почала розслідування проти Renault

Французька влада почала розслідування дій компанії Renault за підозрою в застосуванні спеціальних технічних засобів для заниження показників вихлопу дизельних двигунів, повідомляє агентство Франс Прес.

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За словами джерела, розслідування розпочато 12 січня, його ведуть три судових слідчі. Після оголошення про проведення слідства курс акцій Renault на паризькій біржі впав на 3%, передає Прайм.

Renault став другим у Франції автовиробником, дії якого перевіряють в рамках "дизельного скандалу". У лютому 2016 розслідування було розпочато стосовно німецького Volswagen.

Компанію Volkswagen у цілому ряді країн звинувачують у тому, що вона оснащувала дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Розслідування щодо компанії також ведуть профільні відомства і в ряді країн Європи та Азії.