Наслідки "дизельгейту": топ-менеджеру Volkswagen загрожує 169 років в'язниці в США

Окружний суд Детройта в четвер, 12 січня, залишив під арештом топ-менеджера Volkswagen Олівера Шмідта, обвинуваченого в причетності до маніпуляцій з екологічними стандартами в США. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 169 років позбавлення волі, пише «Німецька хвиля».

Крім Шмідта, влада США звинувачує у причетності до "дизельгейту" ще п'ятьох топ-менеджерів VW: Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера. Проте всі вони знаходяться в Німеччині, і американська влада сумнівається, що їм вдасться домогтися їх екстрадиції.

Олівер Шмідт з 2012 по лютий 2015 року очолював підрозділ, що відповідає за екологічні стандарти і технічні розробки в штаті Мічиган, а потім до вересня 2015 року працював під керівництвом Нойссера, зокрема над технологічними рішеннями щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

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За версією американської влади, компанія Volkswagen в 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який відповідав би суворим екологічним вимогам у США, які набули чинності в 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак в процесі розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

В результаті інженери VW під керівництвом Доренкампа і Хадлера створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий під час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний під час використання на дорозі. Залежно від цього регулювалася робота системи управління вихлопами. Під час атестації автомобілі відповідали американським стандартам, а в реальних умовах рівень вихлопів міг перевищувати допустимий у 40 разів.

У січні Volkswagen досяг принципової домовленості з міністерством юстиції та митною службою США про штрафні виплати у розмірі близько 4,3 мільярда доларів в рамках врегулювання скандалу.