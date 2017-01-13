Широков: "На заяви Омеляна не звертаю уваги: це неправда"

В Адміністрації морських портів України (АМПУ) немає корупції, а заяви міністра інфраструктури Володимира Омеляна про корупцію, зловживання та неефективність чиновників держпідприємства - брехня через заздрощі. Про це заявив начальник філії АМПУ в порту «Южний» Максим Широков, коментуючи вчорашнє призначення нового керівника держструктури.

«Це брехня і неправда. У мене корупції нема. У мене все нормально. Як люди визначають корупцію? Широков у вас корупціонер? А ви доведіть, що Широков брав хабар?» - пояснив чиновник. При цьому Широков не заперечує, що конкуренти компанії «Ян де Нул Україна», якій він минулої осені віддав перемогу у мільярдному тендері на днопоглиблення, пропонували ціну на 90 мільйонів гривень нижчу. Але ж «Ян де Нул», стверджує Широков, «зробила певну стратегію бізнес-входження в цей днопоглиблювальних ринок». «Потрібно віддати належне менеджерам «Ян де Нул», що вони змогли так зробити, вони вивчили законодавство, розуміли, як це зробити», - говорить чиновник.

Нагадаємо, суть «бізнес-входження» бельгійців на український ринок нещодавно пояснив нардеп Сергій Лещенко: зайого інформацією, під час проведення тендеру на днопоглиблення в «Южному» 55% акцій «Ян де Нул Україна» перейшли від бельгійських власників у власність кіпрських офшорних компаній, пов'язаних із народним депутатом Сергієм Фаєрмарком. У підсумку «Ян де Нул Україна» перемогла, незважаючи на завищену ціну. У Широкова з цього приводу інша думка - чиновнику здається, що здійнятий у ЗМІ скандал і подальше скасування тендеру Кабміном пов'язані з тим, що «всім хочеться прийти на готове». «Чому виникла ця «метушня» навколо нас? Тому що у нас дуже багато роботи, проектів, працює професійна команда. Хочеться запитати: де ви були раніше, чому не підказували? А коли ми все зробили, запустили в роботу, у нас з'явилося купа опонентів і критиків. А з приводу заяв міністра щодо тендеру в порту «Южний» - ще раз кажу, я не звертаю на це уваги…» - заявив Широков.

На початку цього тижня міністр Омелян заявив, що нібито, знаючи про майбутні звільнення, керівники АМПУ виписали собі премії за грудень у розмірі від 700 тис. гривень до 1,5 млн гривень. Широков визнає - перед Новим роком співробітникам южненської філії справді виплатили премії в розмірі 2-3 окладів. Але «в цьому немає нічого поганого, раз у нас була економія, і ми ці гроші витратили на премії».

Широков пояснює, що міністр не може похвалитися реальними досягненнями та просто заздрить успіхам команди АМПУ. «Мотив (Омеляна) - я вважаю, простий. Перше - низький професійний рівень. Друге - це заздрість. Третє - легко прийти на все готове. Команда чиясь усе зробила, і починається: вони все неправильно зробили, давайте їх приберемо, ми будемо більш ефективно управляти... Людям же треба показувати якусь роботу. Ось вони показують на чужій роботі», - заявив чиновник. При цьому Широков наголосив, що «суто по-людськи» до Володимира Володимировича Омеляна ставиться нормально - «як і президент Порошенко, міністр можеподобатися або не подобатися, але це - міністр».

Слова Омеляна про те, що всі рішення уряду в АМПУ блокуються або ігноруються, Широков пояснює відсутністю в Кабміні людей, які що-небудь розуміють у портовій галузі. На думку начальника філії АМПУ, розпочаті 2013 року реформи за нової влади не просунулися. «Там (в Кабміні) людям нічим просто більше займатися. Потрібно займатися реформою, яка зупинилася 2013 року. Проблем хоч греблю гати. А ми займаємося тим, що перетягуємо ковдру один на одного і розповідаємо про корупціонерів», - зазначив Широков.

До фігури нового керівника АМПУРайвісаВескаганца, якого Володимир Омелян учора представив трудовому колективу, Широковставиться скептично. «Цього латвійця в очі ще ніхто не бачив, але вже починають його обговорювати», - каже він.

Чиновник не приховує, що в силу своєї посади має хороші відносини з політиками. «Я зустрічаюся з багатьма народними депутатами. Я знаю Чекіту Геннадія Леонідовича, я знаю Полякова Максима Анатолійовича, Бурбака Максима Юрійовича, ряд депутатів з Одеського регіону. В тому числі і Фаєрмарка Сергія Олександровича. Моя посада дозволяє», - розповідає чиновник. Цікаво, що саме Фаєрмарка і Полякова в ЗМІ називали людьми, якізаймаються рейдерством у портовій сфері: Фаєрмарквідповідає за адмінресурс, а Поляков– за інформаційну кампанію та «маски-шоу» від силовиків.

Нагадаємо, учора міністр інфраструктуриВолодимир Омелян представив колективу АМПУ нового керівника РайвісаВецкаганса, екс-голову правління одного з найбільших портових терміналів у країнах Балтії RigasCentralaisTerminals. За словами міністра, зміна керівництва – це перший крок у реформуванні галузі: «Ми розпочали реформу, і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під питання його ефективність».

Раніше колишнє керівництво АМПУ спробувало заблокувати наказ про призначення нового голови у суді, називаючи дії міністерства незаконними.