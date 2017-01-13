"Укрзалізниця" відзвітувала про мільйонний прибуток після мільярдного збитку роком раніше

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Згідно з повідомленням, за підсумками минулого року "Укрзалізниця" отримала 78,9 млрд грн доходів, а видатки компанії становили 78,6 млрд грн. Залишок грошових коштів на рахунках товариства на кінець 2016 становив 5,5 млрд грн. Показник EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, видатків на амортизацію та відсотків по кредитах) становив 20,5 млрд грн, рентабельність EBITDA - 30%.

"Як і розраховували, фінансовий результат "Укрзалізниці" за 2016 прибутковий - отримано 303 млн грн. Компанія в повному обсязі виконала свої зобов'язання перед державою: за оперативними даними, у 2016 році сплачено 15 млрд грн податків та обов'язкових платежів", - цитує прес-служба Балчуна.

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Також повідомляється, що за підсумками 2016 року "Укрзалізниця" перевезла 344,3 млн тонн вантажів та 439 млн пасажирів. Доходи від перевезень у 2016 році становили 62 млрд грн, а видатки - 58,4 млрд грн, які вдалося зменшити порівняно із затвердженим планом на 1,7 млрд грн (на 2,8%).

"У минулому році вдалося на 1,3 млрд грн зменшити витрати на пальне за рахунок зменшення закупівельної ціни на дизельне пальне. При плані 20 912 грн/тонна фактична ціна становила 19 902 грн/тонна", - зазначили представники компанії.

Повідомляється, що в 2016 році було виділено 2,8 млрд грн на модернізацію рухомого складу, ще 2 млрд грн було виділено на модернізацію основних засобів, зокрема рухомого складу на 900 млн грн.

Також в 2016 році компанія виконала роботи з капітального будівництва на 2,8 млрд грн, зокрема, з реконструкції колії - на 1,1 млрд грн, з будівництва Бескидського тунелю - 700 млн грн, а також модернізувала ділянку Комиш-Зоря - Волноваха, що дозволило збільшити її пропускну спроможність.

"Відремонтовано 7278 локомотивів (56 капітальним ремонтом), більш як 30 тис. вантажних вагонів, понад 2 тис. пасажирських вагонів, відремонтовано і запущено двоповерховий поїзд "Skoda", придбано 1020 піввагонів", - додали в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури України погодило проект фінансового плану акціонерної компанії "Укрзалізниця" на 2017 рік.

Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2016 рік передбачав отримання прибутку за підсумками року на рівні 98 млн грн, загальний обсяг доходів був запланований на рівні 78,4 млрд грн, валовий прибуток - 7,9 млрд грн, EBITDA - 26 млрд грн.