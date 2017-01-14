На Закарпатті та Івано-Франківщині через негоду обмежили рух вантажівок

У Закарпатській області у зв’язку з негодою введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення загального користування.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції, також на території Івано-Франківської області для вантажівок обмежено рух при в’їзді в Закарпаття зі сторони Яблунецького (автодорога Н-09 Мукачеве-Львів) та Вишківського (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалів.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають, що у гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Раніше у ДСНС заявляли, що обмежень руху автомобілів через негоду на українських дорогах немає.