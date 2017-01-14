На Закарпатті скасовано обмеження руху для вантажівок

Про це з посиланням на дані станом на 16:15 повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

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«Заторів та постраждалих через негоду не зафіксовано. Рятувальники ДСНС продовжують надавати допомогу в буксируванні водіям транспортних засобів, які не можуть самостійно здолати слизькі ділянки на автошляхах», – йдеться в повідомленні.

Також рятівники повідомили, що о 16:45 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між с. Красне та смт Усть-Чорна Тячівського району. Внаслідок події травмованих та загиблих немає. Рух транспорту здійснюється по одній смузі автошляху.

Знеструмленим залишається 31 населений пункт.

Як повідомляв УНІАН, знеструмлення 31 населеного пункту у Закарпатській області сталося внаслідок спрацювання систем захисту ліній електропередачі.