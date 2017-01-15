Вагони-трансформери та комфорт: із Києва до Івано-Франківська запустять новий швидкісний потяг

У вівторок, 17 грудня, «Укрзалізниця» запустить новий швидкісний потяг із Києва в Івано-Франківськ "Нічний експрес" №149. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

Він заявив, що «фішкою» потягу стануть вагони-трансформери, в яких пасажирів можна перевозити як вагонами для сидіння, так і спальними.

"Це нові вагони з меблями, що трансформуються, ми отримали наприкінці грудня минулого року. Вони дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами. Це дозволить значно підвищити комфорт перевезень та ефективність використання рухомого складу", - зазначив Балчун.

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Крім того він повідомив, що також потяг долатиме відстань між містами не за 11 і більше годин, а за 9.

«На цьому конкретному рейсі пасажири зекономлять і час у дорозі: замість теперішніх 11+годин до Івано-Франківська буде менше 9-ти годин», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" слідом за Перемишлем найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до Польщі. Таку заяву зробив директор з пасажирських перевезень і сервісу "УЗ" Ігор Романків.

"Найближча перспектива - поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії - це вже в середньостроковій перспективі", - розповів Романків.

За словами Романківа, основне обмеження для розширення маршрутної мережі в східну Європу - інфраструктура. Адже в Польщі та сусідніх країнах не так багато станцій, до яких підходить широка колія, поширена на пострадянському просторі.